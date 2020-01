PlayStation Plus, febbraio 2020: BioShock, The Sims 4 e Firewall Zero Hour

Sul PlayStation Plus a febbraio 2020 arrivano tre nuovi giochi per PS4: la remaster di BioShock, The Sims 4 e Firewall Zero Hour

PlayStation Plus a febbraio 2020 si rinnova con un'importante novità, ovverosia l'introduzione di un terzo gioco scaricabile dagli abbonati al servizio, nello specifico un titolo in realtà virtuale per PlayStation VR. Nel mese che sta per cominciare, dunque, potremo mettere le mani sulla raccolta rimasterizzata BioShock: The Collection, con i tre episodi della serie creata da Irrational Games; sulla divertente simulazione The Sims 4, con le sue tante novità; e infine sul solidissimo sparatutto in VR Firewall Zero Hour.



I lettori di Multiplayer.it sono rimasti contenti da queste scelte? Stando al nostro sondaggio, sì: il 33% degli utenti si è dichiarato molto soddisfatto dai giochi PS Plus di febbraio 2020, il 34% abbastanza soddisfatto.

BioShock: The Collection BioShock: The Collection racchiude in un'unica raccolta i tre episodi che compongono la splendida trilogia creata originariamente da Irrational Games, abbelliti da un processo di rimasterizzazione che ne esalta il comparto artistico e le fantastiche atmosfere.



Nel primo capitolo faremo la conoscenza dell'inquietante città sommersa di Rapture, luogo ideato come rifugio per le menti più brillanti del mondo ma ben presto trasformatosi in un incubo a base di mutazioni e pericoli, fra cui gli iconici Big Daddy al seguito delle piccole Sorelline. Torneremo nella medesima ambientazione in BioShock 2, alle prese stavolta con alcune varianti dei nemici che avevamo incontrato in precedenza, nonché con risvolti narrativi drammatici.



Infine saliremo sulle nuvole per visitare la città di Columbia in BioShock Infinite, nei panni di un uomo incaricato di trovare e portar via una misteriosa ragazza dotata di capacità particolari.



La Collection include anche tutti i DLC, per un'esperienza non solo terribilmente coinvolgente ma anche ricca e corposa.

The Sims 4 Approdato su PlayStation 4 alla fine del 2017, qualche anno dopo l'esordio su PC, The Sims 4 paga dazio su console per via di un'interfaccia più lenta e macchinosa rispetto all'originale, ma in termini di meccaniche e contenuti l'esperienza rimane la stessa e offre davvero tanto a chi apprezza il genere.



Si parte creando il proprio Sim grazie a un editor mai così potente e sofisticato, per poi trovargli una casa confortevole, arredarla come più ci aggrada e dare il via alla sua vita sociale, nell'ambito di compartimenti stagni rappresentati dai quartieri. La struttura non è dunque quella di un open world, ma la formula ideata dagli sviluppatori riesce nell'arduo compito di miscelare accessibilità, tradizione e novità grazie a tutta una serie di soluzioni interessanti.



Con l'interazione ambientale e sociale arrivano naturalmente anche gli affetti e le relazioni, ed è proprio in tale frangente che si notano alcune fra le differenze più significative rispetto ai precedenti episodi del franchise, con una generale semplificazione dei rapporti e l'introduzione di nuove routine di intelligenza artificiale per simulare il libero arbitrio dei personaggi.