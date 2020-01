Giochi Xbox One di febbraio 2020

A febbraio 2020 arrivano su Xbox One le lotte furiose di Darksiders Genesis, le orde di zombie di Zombie Army 4: Dead War e i pazienti complicati di Two Point Hospital

Xbox One comincia a ingranare la marcia, e a febbraio 2020 porta nei negozi tre giochi third party di un certo spessore, a cominciare da Zombie Army 4: Dead War, ultimo episodio della serie Rebellion che vi vede intenti ad affrontare interminabili ondate di zombie sullo sfondo di una seconda guerra mondiale alternativa.



Darksiders Genesis è invece il prequel della serie creata da Vigil Games, un'esperienza caratterizzata da un approccio in stile Diablo in cui, al comando di Guerra e Conflitto, dovremo combattere orde di demoni per impedire a Lucifero di conquistare il mondo.



Two Point Hospital, infine, è la versione console dell'ottima simulazione che si pone come l'erede spirituale di Theme Hospital.

Zombie Army 4: Dead War Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 4 febbraio

Nuovo episodio dello spin-off horror di Sniper Elite, Zombie Army 4: Dead War ci rimette nei panni dell'esperto cecchino Karl Fairburne per una disperata missione tesa a liberare l'Europa dall'invasione degli zombie. L'ultima mossa di Hitler è stata infatti quella di utilizzare le conoscenze dell'occulto acquisite dal Reich per ridare vita ai tantissimi soldati nazisti uccisi, creando così un esercito inarrestabile che sta invadendo ogni paese. L'unica speranza sembra risiedere nel territorio italiano, che fa da sfondo al gioco catapultandoci all'interno di missioni man mano più complesse e impegnative, da affrontare in solitaria oppure in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.

Darksiders Genesis Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 14 febbraio

Darksiders Genesis rivela gli eventi verificatisi prima della rottura dei sigilli che ha portato il mondo nel caos, quando i due cavalieri Guerra e Conflitto uniscono le forze per affrontare la minaccia di Lucifero. Il re degli Inferi è infatti determinato a infrangere l'equilibrio scatenando le sue truppe demoniache, e starà a noi il compito di fermarlo... a qualsiasi costo. Controllando a turno i due protagonisti, impugnando l'enorme spada dell'uno o le doppie pistole dell'altro, dovremo dunque dar vita a una caccia spietata agli Arcidemoni, sfruttando le abilità a nostra disposizione per sbaragliare i nemici in un contesto inedito per il franchise, caratterizzato da una visuale a tre quarti in stile Diablo.

Two Point Hospital Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 25 febbraio

Successore spirituale di Theme Hospital, Two Point Hospital riprende la formula che tanto successo aveva riscosso negli anni '90, ammodernandola laddove necessario e arricchendola di tante nuove feature. Il risultato è una simulazione a base manageriale in cui il nostro compito è quello di gestire nel modo migliore un intero ospedale con i suoi reparti, i suoi professionisti e le immancabili magagne. Quali medici assumeremo? Gli infermieri saranno all'altezza? La disposizione delle aree risulterà funzionale alla cura dei pazienti? E quali oggetti di arredo sceglieremo di collocare nelle stanze, al fine di allietare la permanenza dei nostri ospiti? Elementi che andranno valutati con attenzione, seguendo le vicende di malati spesso fuori dal normale.