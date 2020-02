Samsung Galaxy S20: ecco le date per le prenotazioni e per l'acquisto in Italia

Samsung Galaxy S20 sarà presto disponibile in Europa e spuntano intanto le date in cui i nuovi smartphone saranno disponibili per le prenotazioni e per l'acquisto nel Vecchio Continente, compresa l'Italia.



Secondo quanto riferito da Roland Quandt su Twitter, Samsung Galaxy 20, 20 Plus e 20 Ultra saranno disponibili fra circa un mese, nella prima metà di marzo 2020. Ecco dunque le date riferite da Quandt, in attesa ovviamente di annunci ufficiali da parte di Samsung:

pre-ordini: dall'8 marzo 2020

disponibilità all'acquisto: 13 marzo 2020