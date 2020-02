Resident Evil Code: Veronica, 20 anni del vero terzo capitolo della serie

La storia di Resident Evil Code: Veronica parte da un tentativo di port fallito. Non è facile da credere, ma uno dei titoli più avanzati tecnicamente dell'epoca doveva inizialmente essere la versione per Sega Saturn di Resident Evil 2. Il successo del secondo capitolo aveva infatti convinto Capcom a portare la serie oltre il recinto PlayStation: per questo nei due anni successivi il publisher giapponese cominciò a lavorare con in mente non solo PlayStation 2, ma anche le console della concorrenza Sony, ovvero Nintendo 64 e Sega Saturn.