Resident Evil 3, l'analisi del nuovo trailer

Giornata di trailer e grosse notizie quella di ieri, ma tra le tante news Capcom è riuscita comunque a spiccare, con un nuovo trailer dedicato al remake di Resident Evil 3 che finalmente ha mostrato in azione il Nemesis. C'era qualche dubbio legato al restyle di questa iconica "variante" del Tyrant, ma sono bastati pochi secondi di video a far sparire ogni incertezza: il nuovo Nemesis è spaventoso, dà l'impressione di essere inarrestabile, ed è persino armato di lanciafiamme. Se i leak sono veri, poi, durante il gioco diventerà sempre più pericoloso, e risulterà letteralmente una versione potenziata del Mr X di Resident Evil 2 Remake, dotata della capacità di scattare, attaccare con i tentacoli, e utilizzare varie bocche da fuoco (anche se per ora solo lanciafiamme e lanciarazzi sono confermate).



Dal trailer non è ancora chiaro quanto marcati siano i cambiamenti strutturali alla campagna, ma esattamente come per l'ultimo remake di Capcom siamo convinti di vedere un pesante rimaneggiamento della narrativa, e riteniamo assolutamente possibile un abbandono dell'approccio "scappa o combatti" di certe scene dell'originale (anche se la descrizione ufficiale del Nemesis non esclude il mantenimento di questa soluzione). Quale che sia la verità, comunque, i mutamenti saranno moltissimi, e andranno a toccare sia Raccoon City che i personaggi (Carlos in primis). Da queste parti, intanto, aspettiamo con impazienza una demo simile a quella di Resident Evil 2 Remake, e speriamo di poter mettere le mani sul titolo a breve.