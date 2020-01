Microsoft, la versione Chromium di Edge arriverà oggi per Windows 10

Microsoft ha annunciato che la versione Chromium del suo browser Edge sarà distribuita oggi per tutti i PC Windows 10. Una decisione che serve a rilanciare l'erede di Explorer, ormai diventato un attore irrilevante all'interno del mercato dei browser. Grazie a questa novità strutturale, anche Edge si allineerà a Chrome, Opera e Vivaldi, integrando le estensioni, i profili e la velocità del browser made in Google.



L'arrivo della versione basata su Chromium di Edge certifica il cambio di rotta radicale da parte di Microsoft annunciato mesi fa dal CEO Satya Nadella. Quando nel 2017 Edge fu lanciato, il colosso di Redmond si aspettava sicuramente reazioni più entusiaste per l'erede di Explorer. Adesso, invece, il mercato è in mano a Google e Chrome, con oltre il 63% degli accessi totali. Edge è solo a 2, 13%, persino dietro al vituperato Explorer.



Grazie a questo cambiamento anche Edge entrerà a far parte dei browser compatibili con alcune delle funzionalità base di Chrome, come le estensioni e i profili. Inoltre può contare sul velocissimo codice di navigazione internet.



Voi proverete il nuovo browser di Microsoft?