Samsung Galaxy S20: LG V40 ThinQ potrebbe prestargli questa funzione

La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20, prevista per questo febbraio 2020, si avvicina: non per questo i rumor e le indiscrezioni diminuiscono di intensità, anzi. Apprendiamo in queste ore che il nuovo smartphone android di fascia alta potrebbe prendere in prestito almeno una funzione da LG V40 ThinQ.

In alre parole, LG V40 ThinQ potrebbe prestare a Samsung Galaxy S20 ed S20 Ultra una delle sue principali funzioni legate alla fotocamera, e cioè QuickTake. Una volta eseguito lo scatto, QuickTake permette di utilizzare tutte le fotocamere contemporaneamente, ognuna delle quali acquisirà un'immagine differente: tre foto per ogni scatto quindi, che andranno poi selezionate dal'utente dello smartphone android tramite la galleria del dispositivo.

Il rumor proviene da Max Weinbach di XDA: dato che Samsung Galaxy S20 avrà almeno tre fotocamere posteriori, è plausibile che possa prendere in prestito il QuickTake di LG V40 ThinQ, o una qualche variante di questo genere. Vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.

Here's my rumor rundown of the Z Fliphttps://t.co/4BLIAcjftm — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020