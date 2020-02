Fortnite: Brigata Stendardo nel negozio del 3 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile, giusto in occasione dell'inizio della nuova settimana. Torna un quantitativo enorme di skin e contenuti: vediamoli tutti quanti.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi Epic Games ha permesso il ritorno dell Brigata Stendardo: si stratta di Skin non comuni varie, che è possibile personalizzare con i propri banner di gioco. Ognuna viene proposta al prezzo di 800 V-buck, appena 8 euro al cambio (il prezzo più basso di sempre per una Skin). Non mancano accessori aggiuntivi, come il deltaplano Incrociatore personale (500 V-buck, circa 5 euro al cambio) anche loro personalizzabili. I balletti in evidenza del giorno sono poi A passo di Rock, Geroglifunk e Alza il tetto (quest'ultimo inedito).

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, lunedì 3 febbraio 2020, con rispettivi prezzi; vi ricordiamo prima o poi dovrebbe arrivare anche l'Aggiornamento 11.50, presumibilmente tra domani e giovedì prossimo.

Piedipiatti (Costume) - 1200 V-buck

Infinito (Costume) - 1500 V-buck

Cecchino di classe (Costume) - 800 V-buck

Incrociatore personale (Deltaplano) - 500 V-buck

Sapientona (Costume) - 1200 V-buck

Scorpion (Costume) - 800 V-buck

Magma (Copertura) - 700 V-buck

A passo di Rock (Emote) - 500 V-buck

Geroglifunk (Emote) - 500 V-buck

Alza il tetto (Emote) - 200 V-buck