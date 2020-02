Nintendo Switch: PS5 e Xbox Series X non danneggeranno le vendite, dice il presidente di Nintendo

L'arrivo di PS5 e Xbox Series X non avranno un impatto negativo o significativo sulle vendite di Nintendo Switch, secondo il punto di vista del presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa.



Durante un meeting finanziario successivo ai risultati resi noti nei giorni scorsi, che peraltro hanno dimostrato come l'andamento di Nintendo Switch sia attimo, avendo superato i 52 milioni di console, Furukawa ha anche risposto ad alcune domande sul prossimo arrivo della next gen per i concorrenti, ovvero PS5 e Xbox Series X.



Secondo il presidente di Nintendo, non ci saranno particolari influssi negativi sul business di Nintendo Switch: "Spiegheremo i numeri precisi per il prossimo anno fiscale nel nostro annuncio specifico alla conclusione dell'attuale anno fiscale, ma penso che certamente ci sarà un cambiamento nell'ambiente, visti i nuovi prodotti in arrivo dalla concorrenza", ha affermato Furukawa.



Tuttavia, ha aggiunto, "Non crediamo che l'andamento del business delle altre compagnie possa avere un impatto significativo per i nostri affari". Secondo il presidente, Nintendo Switch si trova attualmente proprio in mezzo al suo ciclo vitale. Furukawa ha affermato nei giorni scorsi anche che non è previsto un Nintendo Switch Pro per il 2020, mettendo a tacere le varie voci di corridoio emerse ia questo proposito.