Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch? Troppo pesante per la console, dice CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 probabilmente non arriverà su Nintendo Switch, ha affermato John Mamais, capo dello studio Cracovia di CD Project RED, perché è probabilmente troppo pesante e non gestibile dalla console Nintendo.



L'idea ovviamente c'è, considerando che The Witcher 3 è comunque riuscito ad arrivare su Nintendo Switch con qualche magia di programmazione e un abbassamento generale delle caratteristiche tecniche, pertanto la domanda sulla possibilità di vedere Cyberpunk 2077 sulla console Nintendo è lecita, ma Mamais non sembra essere molto convinto dell'eventualità.



"Non che io sappia per il momento", ha risposto Mamais alla domanda sulla possibilità di vedere il gioco su Nintendo Switch, "Non so se Cyberpunk 2077 potrebbe funzionare su Nintendo Switch, potrebbe essere troppo pesante per la console", ha spiegato. "Tuttavia, siamo riusciti a far uscire The Witcher 3 e pensavamo inizialmente che fosse impossibile", ha aggiunto.



Insomma, ci sono motivi che spingono a non escludere totalmente l'eventualità di un Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch, ma per il momento sembra impossibile, perché sarebbe tecnicamente anche più complesso di portare The Witcher 3 sulla console Nintendo. Nel frattempo, è emerso che il gioco conterrà 75 street stories e che a quanto pare non è previsto per VR in quanto la tecnologia non rappresenta ancora una strada praticabile.