Cyberpunk 2077 in VR: CD Projekt RED ci ha provato ma non è ancora una strada praticabile

Cyberpunk 2077 potrebbe essere un gioco ideale per la realtà virtuale e a quanto pare anche CD Projekt RED ci ha pensato seriamente, ma ha concluso che per il momento non si tratta ancora di una strada praticabile, accantonando l'idea.



Il fatto che il team abbia deciso di impostare tutto Cyberpunk 2077 sulla visuale in soggettiva, eliminando anche le scene d'intermezzo in terza persona, lo renderebbe un gioco particolarmente adatto ad essere fruito in VR, ma a quanto pare gli sviluppatori non sono ancora di questo avviso.



In una nuova intervista pubblicata da OnMSFT, John Mamais di CD Projekt RED ha riferito che il team ha effettivamente sperimentato la tecnologia a realtà virtuale e ha preso seriamente in considerazione la sua applicazione per Cyberpunk 2077, ma ha poi accantonato l'idea, sostenendo che al momento non hanno ancora intenzione di fare niente al riguardo.



"Ci abbiamo provato", ha affermato Mamais, "Stavamo pensando alla VR ma alla fine abbiamo deciso di non farne nulla. Abbiamo i devkit per la realtà virtuale ma, sebbene alcune cose funzionino bene in VR, penso che non sia ancora una strada praticabile".



Tuttavia, sembra che la scelta di CD Projekt RED dipenda più da una strategia e da fattori economici che non tecnologici, per quanto riguarda Cyberpunk 2077: "Non si fanno molti soldi con la VR ancora", ha affermato chiaramente Mamais, "È ancora una cosa molto sperimentale e di nicchia. Mi piacerebbe lavorarci, apprezzo la VR ma non abbiamo intenzione di farci ancora nulla".