PS5, la presentazione si avvicina: registrazione del trademark nel Regno Unito

Sony ha recentemente registrato il trademark di PS5 nel Regno Unito in maniera ufficiale, cosa che potrebbe rappresentare un'altra prova della presentazione ormai imminente della nuova console, con il fantomatico PlayStation Meeting incombente.



Una cosa simile era stata già rilevata nei giorni scorsi, con la registrazione del trademark in Europa, ma in questo caso Sony ha fatto un altro passo avanti con la registrazione specifica nel Regno Unito, come riportato dalla nota pubblicazione Let's Go Digital che sembra essere particolarmente concentrata sulle voci di corridoio riguardanti PS5.



Il fatto che questo possa confermare una presentazione ufficiale di PS5 a febbraio 2020 a questo punto non è scontato, visto che a questo punto siamo in tale mese e l'assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale comincia a rendere poco credibili le ipotesi di un PlayStation Meeting così vicino, in ogni caso attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.



Considerando che l'uscita della nuova console Sony è comunque prevista per la fine dell'anno, probabilmente nei dintorni di novembre 2020, è chiaro che una presentazione ufficiale dovrà comunque avvenire prima e il primo trimestre dell'anno, in cui ci troviamo, potrebbe essere il periodo ideale, ma non possiamo fare altro che attendere aggiornamenti.