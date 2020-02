Nintendo punterà forte su DLC, espansioni e supporto post-lancio dei giochi Nintendo Switch

Nintendo ha intenzione di concentrarsi maggiormente su DLC, espansioni e supporto post-lancio per i giochi Nintendo Switch nel prossimo futuro, con un rafforzamento della politica di guadagno a lungo termine sui titoli di un certo calibro.



La cosa emerge da quanto riferito dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, nel corso di un recente meeting finanziario con gli investitori, nel quale è stata esplicitata la volontà di incrementare il potenziale dei giochi anche a distanza dalla loro uscita e dal loro acquisto iniziale da parte degli utenti.



Un esempio lampante di questa politica è il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo, ovviamente, oltre al supporto continuativo per Super Smash Bros. Ultimate, ma questo è solo l'inizio a quanto pare.



"Siamo concentrati su iniziative che mantengano gli utenti attivi sui giochi anche dopo il loro rilascio", ha detto il presidente di Nintendo. "Come annunciato di recente, abbiamo intenzione di rilasciare nuovi contenuti e aggiunte per Pokémon Spada e Scudo e, come abbiamo riferito in precedenza, abbiamo deciso di aggiungere altri personaggi a Super Smash Bros. Ultimate".



"Ci sforziamo di mantenere relazioni buone e durature con gli utenti. Possiamo vedere dei cambiamenti nell'ambiente di mercato che possano facilitare il contatto con i nostri prodotti e servizi e con Nintendo come compagnia a una più ampia gamma di utenti".