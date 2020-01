The Witcher 3, l'aggiornamento su Switch "vale l'attesa", per Saber Interactive

L'atteso aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition su Nintendo Switch si sta facendo aspettare. Saber Interactive lo aveva annunciato qualche settimana fa, ma finora non si è visto ancora nulla. Secondo lo sviluppatore, però, vale la pena attendere.



Il porting di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition su Nintendo Switch ha già del miracoloso, ma il nuovo aggiornamento, secondo gli sviluppatori di Saber Interactive, "varrà tutta l'attesa".



Ancora non sappiamo cosa bolla in pentola, ma Saber Interactive sembra piuttosto fiduciosa del risultato finale. In risposta ad una domanda sulla sua pagina di VK ufficiale (il Facebook russo), lo sviluppatore ha ribadito che "vale la pena attendere" la nuova patch. Intanto alcuni modder hanno già scovato diverse nuove opzioni grafiche che sarebbero latenti all'interno del codice di gioco e che potrebbero essere rese disponibili per tutti tramite l'update.



L'aggiornamento per la versione Nintendo Switch era stato annunciato già diverse settimane fa, quando dovremo ancora aspettare?