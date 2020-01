PS5, il controller avrà un microfono e un assistente vocale che aiuterà a finire i giochi?

Sembra che il nuovo controller di PS5 avrà un microfono e un assistente vocale integrato in stile Amazon Echo. Attivandolo potremo avere dei consigli e dei suggerimenti grazie ai quali completare i nostri giochi più facilmente.



Un nuovo brevetto registrato da Sony suggerisce che i nuovi controller di PlayStation 5 (per chi non lo sapesse molto probabilmente si chiameranno DualShock 5) avranno al loro interno un microfono integrato. I documenti disponibili su WIPO parlano di un funzionamento simile a quello di Amazon Echo: quando il microfono capterà la voce, silenzierà momentaneamente tutti gli altri rumori, consentendo di sentire più chiaramente la risposta.



Questo patentino, unito a quello di qualche mese fa chiamato "PlayStation Assist", potrebbe far pensare ad un sistema in grado di interagire in tempo reale con i giochi, suggerendo , per esempio, dove trovare il medikit più vicino, o come battere un particolare boss. Una funzionalità molto utile, soprattutto per coloro che hanno la tendenza a bloccarsi durante le proprie avventure virtuali.