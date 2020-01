Avengers: Endgame, scoperto un riferimento al Thanos di Infinity War

Dei grandi film si continua a parlare anche a distanza di anni dal loro arrivo nelle sale; Avengers: Endgame da questo punto di vista è ancora abbastanza recente, eppure continuano a saltare fuori citazioni, riferimenti e dettagli che inizialmente sono finiti in secondo piano. Come quello di cui vi parliamo oggi.

Neanche noi, tra l'altro, avevamo fatto caso a questo particolare: ma l'utente Reddit IAmTheWill invece sì. Avengers: Endgame contiene un riferimento ben preciso al Thanos di Avengers: Infinity War, in grado di chiudere il cerchio tracciato dal personaggio in questione. Proprio all'inizio di Infinity War, Thanos dice a Thor e Loki: "So cosa significa perdere. Sentire disperatamente di aver ragione, e ciò nonostante fallire. È spaventoso, fa tremare le gambe". Ora, qual è l'ultima cosa che fa Thanos prima di sparire per sempre alla conclusione della battaglia finale? Si siede. Non si era mai seduto prima, in questi due film, ma una volta sconfitto le gambe non lo sorreggono più: proprio perché ha perso.

Una domanda a questo punto sorge spontanea: tutto questo è stato voluto dai registi del film? Oppure è un dettaglio venutosi a creare in modo puramente occasionale? Chissà.