Marvel's Spider-Man 2 per PS5, informazioni su storia e data di uscita da nuove voci di corridoio

Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è stato protagonista di una nuova mandata di voci di corridoio su storia, ambientazione e possibile data di uscita in questi giorni su Reddit, anche se sappiamo bene come tale fonte non possa essere proprio considerata pienamente affidabile.



In base a quanto riferito dal misterioso utente di Reddit (che potrebbe essere chiunque), Marvel's Spider-Man 2 sarà un'esclusiva PS5 e sarebbe un open world ambientato a Manhattan, e fin qui è abbastanza facile pensarlo, ma con alcune aree aggiuntive come Queens e Brooklyn e la possibilità di veder cambiare i paesaggi con il passare delle stagioni, visto che sembra esserci anche una parte invernale. La data di uscita sarebbe prevista per l'autunno del 2021.



La storia sembra incentrarsi soprattutto sulla Oscorp con il tema ricorrente della clonazione, anche se non è chiaro di cosa. Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe inoltre riferirsi a un universo Marvel più esteso, comprendendo anche Venom, Green Goblin, Carnage Mysterio, the lizard, Cardiac e altri.



Miles Morales dovrebbe avere un ruolo più ampio e importante in questo secondo capitolo, dotato di poteri e stile di combattimento differente da Peter Parker, che comunque rimane il personaggio principale. Tra gli altri personaggi troviamo ancora Flash Thompson, Harry Osborn, Ben Urich, Aaron Davis, Eddie Brock e altri.



In termini di gameplay, sembra che sia prevista una struttura "dungeon" in stile Diablo per quanto riguarda i crimini a costruzione random, con elementi ricorrenti ma strutturati in maniera diversa in modo da sembrare sempre casi differenti ma disposti in maniera inaspettata e in momenti imprevedibili nella mappa di gioco.



Tecnicamente, sembra che Insomniac abbia effettuato una profonda rielaborazione all'engine del primo capitolo per Marvel's Spider-Man 2 su PS5, con l'aggiunta di nuove caratteristiche come la fotogrammetria.