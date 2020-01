Hardcore Mecha, la recensione per PlayStation 4

Forse a suo tempo lo avete conosciuto come Code:Hardcore, ma se oggi siete qui per leggere la recensione di Hardcore Mecha su PlayStation 4 , state pure tranquilli: si tratta dello stesso gioco. Lo stesso, identico titolo a base di bei robottoni giganti antropomorfi (mecha, appunto) che ottenne nel 2016 un'accoglienza molto positiva su Kickstarter. È sempre piacevole tornare a parlarvi di progetti indipendenti che, una volta sovvenzionati dai giocatori stessi, arrivano a un lieto fine. Perché sì, nonostante qualche evidente ritardo nello sviluppo da parte del piccolo team di RocketPunch Games, Hardcore Mecha ce l'ha fatta. Non sarà un capolavoro nel suo genere, ma come state per leggere possiede dei pregi degni di nota che ci aspetteremmo di trovare in ogni produzione videoludica, nonché tutte le carte in regola per fare felici coloro che a suo tempo si emozionarono, tra gli altri, con BattleMech, Robot Wars e Metal Slug .

La trama: quasi come un anime

Gran parte dell'offerta di Hardcore Mecha risiede nella sua modalità single player: la trama di gioco, organizzata in capitoli e singoli livelli, mette prevedibilmente al centro della scena i robot giganti, ma senza lesinare alcune sorprese. Si tratta di una produzione che, come affermato dagli sviluppatori stessi sin dalla prima presentazione del titolo, strizza l'occhio a tutta una serie di produzioni nipponiche del secolo scorso: Goldrake, Mazinga, Mobile Suit Gundam, Voltron, e non sembra davvero il caso di perdere mezza giornata ad elencarle tutte. Non aspettatevi la profondità di alcuni di questi titoli, che hanno segnato la storia del genere nei disegni animati: è tuttavia lampante come Hardcore Mecha si ponga sin da subito come un anime, il cui scopo principale è raccontare una storia interessante, accompagnata da botte tra mecha.

La vicenda della modalità single player si svolge in un futuro sci-fi in cui la Terra possiede alcune colonie nello spazio, e ha ampiamente preso il controllo anche di Marte: in seguito a tutta una serie di screzi tra una fazione e l'altra, però, la guerra tra ribelli e il governo centrale terrestre è ancora in corso. Il giocatore controllerà il protagonista Tarethur e la squadra dei buoni, il cui obiettivo è quello di recuperare un'infiltrata in possesso di informazioni preziosissime: conoscenze e dati che potrebbero rimettere in discussione gli equilibri di potere e favorire un esercito di spietati mercenari. Non manca qualche personaggio meglio riuscito degli altri, ma in generale i caratteri di tutti i presenti sono stereotipati e le poche figure femminili presenti il più delle volte inclini al fanservice.

Di buono annotiamo almeno due aspetti, e di certo non secondari: la longevità della trama - per un totale di 18 livelli articolati in circa 8 capitoli - e la capacità del gioco di prendere in giro i suoi stessi stereotipi. Molto spesso Tarethur, ad esempio, ricorda al suo migliore amico che si esprime come il personaggio di un anime. Annotiamoli qui, perché tanto dovremmo farlo da qualche altra parte altrimenti: i testi di gioco sono tutti in un inglese sufficientemente comprensibile, mentre gli audio possono essere impostati in giapponese. Dell'italiano nemmeno l'ombra.