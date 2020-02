Cyberpunk 2077: durata extra grazie a 75 street stories, global illumination da panico

La durata di Cyberpunk 2077 verrà aumentata grazie a 75 street stories, mentre la global illumination sarà la migliore che abbiate mai visto: lo ha dichiarato in un'intervista John Mamais, capo degli studi di Cracovia di CD Projekt RED.



"Non abbiamo un simulatore o cose del genere per calcolare la durata di Cyberpunk 2077, ma posso dire questo: in The Witcher 3: Wild Hunt abbiamo aggiunto gli elementi open world solo verso la fine dello sviluppo, con appena due o tre persone che ci lavoravano. Stavolta gli addetti alle quest sono quindici", ha detto Mamais.



"È possibile ottenere missioni su commissione oppure imbattersi nelle street stories, e penso ce ne siano qualcosa come settantacinque, oltre ad altre attività minori. Sono come piccole quest, c'è un po' di trama ma senza sequenze cinematiche di tipo narrativo. Rappresentano un modo per esplorare il mondo e far salire di livello il vostro personaggio."



Mamais ha quindi parlato di una delle tecnologie utilizzate nel gioco, la global illumination: "Il nostro director continua a parlare della global illumination in tempo reale, che non abbiamo ancora visto nel pieno del suo splendore. Nessuno l'ha mai vista nella sua forma finale: sarà la cosa più breathtaking di sempre, per citare Keanu Reeves."



"E poi c'è il sonoro. Il sistema acustico messo a punto da uno dei nostri sound programmer sarà davvero realistico grazie al peculiare uso delle geometrie, cambiando l'effetto di riverbero a seconda del luogo in cui ci troviamo. Se fossi un videogiocatore ricco, andrei di certo a comprarmi un sistema Dolby Atmos per godere al meglio dell'esperienza di Cyberpunk 2077. Avrà un suono davvero bello, immersivo e profondo."