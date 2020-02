Watchmen, stagione 2: Damon Lindelof non la esclude del tutto, ma ci vorrà tempo

Watchmen tornerà con la stagione 2? L'autore dello show, Damon Lindelof, non ha escluso tale possibilità, pur aggiungendo che potrebbe volerci molto tempo.



"Non voglio chiudere la porta in assoluto a una seconda stagione di Watchmen, perché magari fra due o tre anni mi verrà un'altra idea per la serie e tornarci potrebbe essere difficile qualora si ponga la parola fine adesso."



"Parliamo tuttavia di una porta socchiusa: penso che al momento non ci siano piani per realizzare nuovo materiale basato su Watchmen."



A dicembre Lindelof aveva detto che i nove episodi dello show raccontavano una storia completa, con un inizio, una fase centrale e un finale.