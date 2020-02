The Witcher, la serie Netflix: Henry Cavill parla dell'iconica scena del bagno

The Witcher vanta alcune sequenze iconiche, fra cui la scena del bagno che si vede nel terzo episodio della serie. Ebbene, Henry Cavill ha parlato del suo approccio a quel particolare momento.



"Non so quante persone si siano rese conto dell'importanza di quella scena, che aveva già una rappresentazione visiva precisa", ha detto il protagonista di The Witcher.



"Così, mentre mi stavo sedendo nella tinozza, mi chiedevo se qualcuno si rendesse conto del fatto che quella particolare scena avrebbe fatto il botto", ha continuato Cavill.



"Ho provato a tirare su i piedi, ma non ci sono riuscito: la vasca non era della forma giusta per consentirmi di farlo. Ma va bene così: magari sarebbe stato un po' esagerato."