Half-Life Source: Project Extend è una mod che vuole riproporre i livelli eliminati dall'alpha originale

Half-Life Source: Project Extend è un progetto di mod decisamente ambizioso e interessante, perché si propone di ricomporre alcune idee originali di Half-Life, in particolare i livelli eliminati successivamente alla fase alpha dalla stessa Valve.



In pratica, Half-Life Source: Project Extend recupera i materiali scartati nello sviluppo del primo capitolo cercando di completarli e costruire così dei livelli aggiuntivi sulla base di quanto era stato sviluppato da Valve prima della loro rimozione.



Non si tratta dunque di un remaster o un miglioramento generale del comparto visivo e tecnico di Half-Life, l'idea alla base di Half-Life Source: Project Extend è semplicemente quella di riproporre i materiali eliminati dagli sviluppatori con il loro aspetto originale.



Nelle idee di illegal_Chumtoad, che si sta occupando della costruzione di questa mod, c'è anche l'introduzione di qualche variazione in termini di gameplay che non dovrebbe essere troppo invasiva, in ogni caso il punto principale è il recupero di questi livelli mai visti dopo la loro eliminazione in fase di alpha. Il rilascio di Half-Life Source: Project Extend, di cui potete vedere qui sotto un paio di immagini, è previsto per il terzo trimestre del 2020.