Half-Life: Alyx, dimensioni e durata pari a quelle di Half-Life 2

Half-Life: Alyx è uno spin-off di Half-Life sviluppato appositamente per la VR ma questo non significa che sia destinato ad essere un progetto più piccolo, infatti la sua dimensione e durata dovrebbe essere pari a quella di Half-Life 2.



All'interno della sessione di AMA su Reddit, gli sviluppatori Valve hanno risposto alla domanda sulla durata di Half-Life: Alyx sostenendo che i tester hanno impiegato una quantità di tempo simile a quella richiesta per completare Half-Life 2 per arrivare in fondo al nuovo gioco.



"I giochi sono comparabili in termini di quantità di contenuti", hanno riferito gli sviluppatori. Facendo due conti, per completare Half-Life 2 ci volevano circa 15 ore, o comunque tra le 12 e le 15 circa, dunque possiamo aspettarci più o meno una durata simile per quanto riguarda Half-Life: Alyx.



Il gioco in questione rappresenta dunque una delle produzioni più sostanziose per quanto riguarda i giochi sviluppati appositamente per la realtà virtuale. Half-Life: Alyx sarà compatibile con Valve Index, il nuovo visore VR di Valve, ma anche con praticamente tutti gli altri visori attualmente in commercio per PC.