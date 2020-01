Call of Duty: Modern Warfare, il nuovo sistema di monetizzazione sta pagando

Il sistema di monetizzazione di Call of Duty: Modern Warfare sta pagando, almeno stando a un nuovo resoconto di SuperData, compagnia dedita all'analisi del mercato videoludico digitale, relativo a dicembre 2019.



Stando a quanto svelato, nel primo quarto Call of Duty: Modern Warfare ha generato il 4% in più di ricavi rispetto a Call of Duty: Black Ops 4, il capitolo precedente.



Pensate che solo a dicembre, il primo mese con la monetizzazione attiva, Call of Duty: Modern Warfare ha prodotto 78,7 milioni di dollari di ricavi, pur senza season pass e casse premio, una cifra vicina ai 92,9 milioni di dollari di ricavi prodotti da Black Ops 4 durante il suo primo quarto di anno di vita commerciale.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.