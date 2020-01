Samsung Galaxy A11, A21s e M31: in arrivo i nuovi smartphone di fascia media ed economica del 2020

Arrivano nuove voci di corridoio sul gruppo di smartphone che costituiscono la fascia media ed economica di Samsung, con Samsung Galaxy A11, A21s e M31 che dovrebbero essere in arrivo.



Il Samsung Galaxy A21s rappresenta la novità del lotto, forse destinato al mercato USA e nel caso forse anche negli altri mercati con il nome di A21. Non se ne sa ancora molto tranne i probabili tagli da 32 e 64GB, fotocamera macro da 2MP e quattro colorazioni disponibili, con prezzo che probabilmente si piazzerà tra i 150 e i 200 euro.



Il Samsung Galaxy A11 avrà una tripla fotocamera posteriore, batteria da 4000mAh e sensore di impronte sul retro in base a quanto emerso da alcuni disegni, oltre alla possibilità di 2GB di RAM, 32GB di archiviazione, Android 10 con One UI 2.0 e quattro colorazioni possibili.



Infine, il Samsung Galaxy M31 dovrebbe basarsi su SoC Exynos 9611 e presentarsi nei due tagli da 32 e 64GB. Dovrebbe avere 6GB di RAM e arrivare sul mercato solo nella colorazione rossa, almeno in base a quanto emerso finora, dotato di una fotocamera posteriore quadrupla.