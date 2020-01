Steam, saldi del Capodanno Lunare iniziati

Su Steam sono partiti i saldi per il capodanno lunare 2020, sostanzialmente il capodanno cinese, che segna l'ingresso dell'anno del topo. Per tutti noi significa che ci sono centinaia di giochi in offerta fino al 26 gennaio, giorno conclusivo dei festeggiamenti.



Come ormai accade sempre più spesso su Steam, al periodo di saldi è stato affiancato un meta gioco che consente di accumulare gettoni d'oro, utili per acquistare premi esclusivi (avatar, ulteriori sconti e così via). Ovviamente è facoltativo, ma c'è chi impazzisce per queste iniziative, quindi perché no? Infine, collegandovi tutti i giorni su Steam potrete riscattare un dono. Oggi si ricevono 100 gettoni d'oro, domani chissà.



Come sempre i giochi in offerta sono troppi ed è impossibile elencarli tutti. Tra i più recenti spiccano Star Wars Jedi: Fallen Order venduto a 47,99€, Total War: Three Kingdoms venduto a 44,99€, Resident Evil 2 venduto a 19,79€, Risk of Rain 2 venduto a 14,39€ e tanti altri ancora.



La pagina da cui partire per scoprire tutte le offerte è sempre la stessa: l'home page di Steam.