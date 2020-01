Disco Elysium aggiornato con la modalità Hardcore

ZA/UM ha aggiornato Disco Elysium aggiungendo la modalità Hardcore e il supporto per i monitor widescreen, almeno se si possiede il gioco su Steam. Si tratta di due caratteristiche richiestissime dai giocatori sin dal lancio del gioco.



Inoltre, per festeggiare l'aggiornamento e l'anno lunare, Disco Elysium è acquistabile su Steam con il 20% di sconto. Anche il DLC, che comprende la colonna sonora e l'artbook, ha uno sconto simile.



La modalità Hardcore di Disco Elysium prevede che il giocatore fallisca più spesso, diventi povero più facilmente, anche in virtù dei prezzi maggiorati, subisca maggiormente gli effetti di sbronze e fumo, abbia più bisogno dei suoi pochi possedimenti e, insomma, debba fare più attenzione alle sue azioni.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Disco Elysium è disponibile per PC. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Disco Elysium.