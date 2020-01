Nioh 2, dettagli sui DLC e trailer della storia

Team Ninja e Koei Tecmo hanno svelato i dettagli sui DLC di Nioh 2 e hanno pubblicato il trailer che illustra la storia che farà da sfondo all'azione, ovviamente completamente immersa nella cultura giapponese. Leggiamone i dettagli tratti dal PlayStation Blog:



Siamo nel Giappone degli Stati belligeranti. È il 1555. Un conflitto interminabile ha trasformato il paese in un territorio in preda al caos infestato da Yokai demoniaci, spiriti malvagi che si nutrono delle proprie vittime.



È proprio nel bel mezzo di questo implacabile caos che faremo la conoscenza del nostro protagonista (o della nostra protagonista, a seconda della vostra scelta iniziale), un solitario cacciatore di Yokai al soldo di chi richiede i suoi servigi nella provincia di Mino. Il guerriero però nasconde un terribile segreto: è un orfano mezzosangue nelle cui vene scorre sia sangue umano che Yokai. Incapace di ritagliarsi uno spazio nella società, il nostro cacciatore preferisce viaggiare da solo.



La situazione precipita quando il protagonista perde il controllo del proprio potere Yokai alle prese con un nemico feroce. La tragica situazione verrà salvata da un mercante errante, Tokichiro, che vende delle cosiddette "Pietre dello spirito", manufatti magici in grado di far comunicare chi le possiede con gli spiriti Yokai. Il nostro guerriero riesce così a riprendere il controllo sulla sua parte demoniaca.



Da quel momento, i due decidono di allearsi e viaggiare insieme mettendosi alla ricerca di altre potenti Pietre dello spirito, spinti da un influente signore della guerra intenzionato a rintracciare questi manufatti per assicurarsi che ne venga fatto un uso adeguato.



La missione è però interrotta da qualcuno (o qualcosa) che come loro è alla ricerca delle pietre. Riusciti a scappare grazie all'aiuto della cacciatrice di Yokai Mumyo, i tre trovano rifugio nella provincia di Owari, finendo al servizio del grande Oda Nobunaga.



Ma i loro piani avranno vita breve: saranno infatti costretti ad affrontare delle forze demoniache intenzionate a recuperare le restanti Pietre dello spirito. L'avventura del nostro guerriero mezzosangue "Hideyoshi" può così avere inizio.



Per quanto riguarda i DLC, Nioh 2 ne avrà tre, tutti inclusi nel Season Pass, nella Special Edition, che comprende anche una custodia steelbook e un artbook, e nella Digital Deluxe Edition. Saranno tre prequel, ossia racconteranno tre storie ambientate prima dei fatti narrati nel gioco. Ognuno di essi aggiungerà diverse ore di gameplay, nonché nuove armi, nuove abilità e nuovi personaggi.