Una versione diversa di Half-Life è stata scoperta: un livello inedito nascosto in una vecchia beta

Frogsnatcher ha esaminato i contenuti, cosa che peraltro non risultava semplice visto che il software era stato disattivato, e ha scoperto diverse sperimentazioni sul fronte del multiplayer , in termini di nuove animazioni e meccaniche che non sono presenti nel gioco ufficiale.

Il disco ritrovato è etichettato come "net test 2" e il software al suo interno risale al 20 ottobre 1998 , ovvero circa un mese prima rispetto all'uscita originale della versione definitiva di Half-Life, ma in questa versione compaiono alcune differenze rispetto al gioco che tutti conosciamo decisamente bene.

Una vecchia versione inedita di Half-Life è stata scoperta di recente ed esaminata da Frogsnatcher, specializzato in ricerche e ricostruzioni di giochi storici e in questo caso concentrato su una beta risalente a poco prima dell'uscita originale del gioco Valve.

Un livello inedito

Tuttavia, le variazioni più evidenti riguardano probabilmente la campagna single player, in particolare con la scoperta di un livello inedito che non è stato poi inserito nella versione definitiva di Half-Life.

Il livello in questione si chiama "The Communications Center" e chiaramente non è una parte del gioco rifinita e conclusa, a dimostrazione di come fosse una sorta di work in progress in attesa di un eventuale completamento o cancellazione.

L'intera parte è stata poi tolta dalla versione definitiva, ma è interessante vederla ricomparire dopo oltre 25 anni, come visibile nel video riportato qui sopra.

La mappa è stata disegnata, pare, soprattutto da John Guthrie e Kelly Bailey di Valve ed era caratterizzata dalla presenza di un ampio radar che avrebbe dovuto ruotare per tutto il tempo. Oltre a questo livello, la beta contiene anche alcune piccole differenze in termini di scripting, ma si tratta di elementi non rifiniti, che sono stati poi aggiustati per la versione finale.

Da notare, peraltro, che questa beta era caratterizzata da un sistema a tempo che doveva impedirne l'utilizzo dopo ottobre 1998 con una sorta di "bomba a tempo", che tuttavia è stata aggira da Frogsnatcher.