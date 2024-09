Novità su Final Fantasy per Xbox dal TGS 2024 secondo un insider, ma forse non quello che ci si aspetterebbe

Nella fattispecie, sembra che ci sia la possibilità che venga annunciato Final Fantasy 16 su Xbox Series X|S, cosa che sarebbe piuttosto in linea con le aspettative, considerando che il gioco è disponibile da qualche giorno anche su PC, essendo scaduta l'esclusiva che lo legava a PS5.

Secondo quanto riferito da Corden, è probabile che nel corso del TGS 2024, si terrà dal 24 al 28 settembre, potrebbero esserci degli annunci molto interessanti per quanto riguarda la serie Square Enix su Xbox, in linea con quel riavvicinamento tra le compagnie che è stato già preannunciato da tempo, sia da parte del publisher nipponico che da parte di Microsoft.

Il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central, sempre molto vicino alle questioni riguardanti Xbox e fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda questo ambito, ha riferito qualcosa di quello che potrebbe sapere sugli annunci che Microsoft farà nel corso del Tokyo Game Show 2024 e che riguardano anche Final Fantasy su Xbox , sebbene non si tratti forse di quello tutti stanno aspettando.

E i remake?

L'altro annuncio che probabilmente potrebbe trovare spazio durante il TGS 2024 sarebbe poi la raccolta Final Fantasy 1-6 Pixel Remasters, atro titolo che stranamente ha saltato Xbox Series X|S in precedenza. E il famoso remake? Ebbene, secondo Jez Corden non ci sarebbe da aspettarsi un annuncio per quanto riguarda Final Fantasy Remake o Final Fantasy Rebirth su Xbox.



Dunque secondo il giornalista è molto difficile che il rifacimento in due parti di Final Fantasy 7 (in attesa del terzo) venga annunciato su Xbox, o almeno è difficile che questo accada durante il Tokyo Game Show 2024, mentre sarebbe prevedibile l'annuncio di Final Fantasy 16 e Pixel Remasters.

Nei giorni scorsi sono emersi i dati finanziari di Square Enix che hanno dimostrato come Final Fantasy Rebirth, Final Fantasy 16 e Foamstars abbiano tutti venduto sotto le aspettative, e la cosa avrebbe spinto ulteriormente Square Enix a valutare le uscite multipiattaforma, dunque qualche cambiamento in questo ambito è atteso nel prossimo periodo.