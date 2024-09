Cristiano Ronaldo sembra sia in arrivo in Fatal Fury: City of the Wolves

Fa alquanto strano anche solo a scriverlo, ma d'altra parte il mercato videoludico moderno ci ha ormai abituato alle collaborazioni più assurde, dunque accogliamo con curiosità anche il fatto che Cristiano Ronaldo sembra sia in arrivo all'interno di Fatal Fury: City of the Wolves.

La partnership è stata anticipata in queste ore dallo stesso calciatore, che attraverso X ha pubblicato un messaggio contenente una sorta di teaser trailer nel quale si vede il suo nome associato al picchiaduro SNK, facendo dunque pensare che possa rappresentare un nuovo combattente all'interno del roster in espansione del gioco.

Non è facile immaginare come verrà integrato, ma sembra proprio che Cristiano Ronaldo in persona sia destinato a scendere sul campo di battaglia del picchiaduro come personaggio giocabile, almeno seguendo la logica di questo teaser.