Samsung Galaxy S20, aperte le prenotazioni, ma il telefono non è stato ancora annunciato

Samsung ha aperto oggi le prenotazioni degli smartphone Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra negli Stati Uniti, prima ancora della presentazione dei telefoni, che ancora sono soltanto oggetto di indiscrezioni. In realtà registrandosi ora non si prenotano effettivamente i nuovi Galaxy, ma si ottiene un accesso privilegiato alle prenotazioni.



Attualmente Samsung chiede di fornire nome e cognome, indirizzo email e codice postale, insieme al proprio operatore preferito: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint o US Cellular. Nel caso si può anche indicare che si preferisce un telefono senza operatore, cioè sbloccato. Per adesso non c'è bisogno di soldi per registrarsi, quindi lo possono fare un po' tutti.



Dopo la registrazione si ottiene anche un'informazione essenziale, ancora inedita: la prima data utile per la spedizione dei Samsung Galaxy S20 è il 6 marzo. Considerando che saranno con tutta probabilità svelati l'11 febbraio, si tratta di un gap di quasi un mese.



Se vi interessa, la pagina di pre-registrazione dei Samsung Galaxy S20 si trova qui.