The Sims 4 a 20 milioni di giocatori, EA punta tutto sui giochi come servizi

The Sims 4 ha più di venti milioni di giocatori ed Electronic Arts punterà tutto sui giochi come servizi per crescere ancora. Questo è ciò che emerge dall'ultimo resoconto finanziario del publisher, relativo al terzo quarto dell'anno fiscale 2020, ossia al periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.



Stando al Chief Executive Officer Andrew Wilson e al Chief Operating and Financial Officer Blake Jorgensen, è stato un quarto fiscale eccellente che ha visto i giochi come servizi affermarsi e raggiungere sempre più giocatori, producendo ricavi da record. Per questo saranno loro a guidare le mosse della compagnia anche nel prossimo anno fiscale, con la crescita che dovrebbe accelerare ancor di più nell'anno fiscale 2022 (che inizierà il 1° aprile 2021), quando sarà pubblicato il nuovo Battlefield. Fondamentalmente i giochi come servizi non rendono le compagnie dipendenti dal successo o meno dei singoli titoli, dandogli margini di manovra più ampi.



Electronic Arts non ha reso noti i numeri di Star Wars Jedi: Fallen Order, nonostante sia citato tra i lanci del quarto fiscale (gli altri sono stati Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Need for Speed Heat) e nonostante da più parti si parli di un grande successo. Viene invece esplicitato apertamente il traguardo di The Sims 4, che come già ricordato ha superato i 20 milioni di utenti unici. Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative del trimestre è stato di 1.104 miliardi.