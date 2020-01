Ninja guadagna più di PewDiePie: è il giocatore più ricco del mondo

Ninja guadagna più soldi di PewDiePie ed è il giocatore più ricco del mondo, stando almeno a quanto riportato dalla rivista Forbes, che ha stilato la classifica dei giocatori più facoltosi del pianeta. Pensate che nel 2019 Ninja ha guadagnato 17 milioni di dollari, cifra ottenuta in gran parte con le sponsorizzazioni, in particolare quelle di Red Bull, di una marca di intimo e di Adidas.



Stranamente Forbes non ha conteggiato i soldi dati da Microsoft a Ninja per passare in pianta stabile su Mixer (20 milioni di dollari). Se lo avesse fatto, il gap con PewDiePie, in seconda posizione, sarebbe diventato un baratro. Lo youtuber, attualmente in pausa di riflessione, ha infatti guadagnato 15 milioni di dollari nel corso dell'anno. Del resto il suo canale ha fatto 4,5 miliardi di visualizzazioni. Dei soldi gli sono però arrivati anche dal suo videogioco.



Al terzo posto troviamo lo youtuber Preston specializzato in Minecraft, che ha farmato la bellezza di 14 milioni di dollari nel corso dell'anno passato. Segue Markplier, sempre con 14 milioni di dollari, sempre uno youtuber. Seguono lo streamer Twitch Shroud (12,5 milioni di dollari), lo youtuber dedito a Minecraft DanTDM (12 milioni di dollari), lo youtuber VanossGaming (11,5 milioni di dollari), un altro youtuber, Jacksepticeye, a 11 milioni di dollari, quindi due streamer, TimTheTatman e Nickmercs, rispettivamente a 8 e 6 milioni di dollari.