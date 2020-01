Pokemon Masters, regali per festeggiare i 20 milioni di download

Pokemon Masters è stato scaricato venti milioni di volte e per festeggiare lo sviluppatore DeNa ha deciso di fare un bel regalo ai giocatori: 1.500 gemme. Inoltre ha annunciato il prossimo evento, che si chiamerà The Dragon That Rules The Sky, che sarà disponibile a partire dal mese prossimo. Più precisamente dal 13 febbraio 2020.



The Dragon That Rules The Sky introdurrà in Pokemon Masters due sync pair, inclusa una Leggendaria. L'evento porterà i giocatori sull'isola di Pasio insieme con la trailer Zinnia della regione di Hoenn e con il professor Kukui della regione di Alolan.



I giocatori di Pokemon Masters che otterranno abbastanza ricompense durante l'evento potranno aggiungere la coppia Rayquaza & Zinnia alle loro squadre. Ci saranno anche degli oggetti speciali dedicati all'evento, sbloccabili a determinate condizioni.



Se volete vedere un trailer dedicato ai personaggi dell'evento, correte in testa alla notizia. Per il resto vi ricordiamo che Pokemon Masters è disponibile per sistemi iOS e Android.