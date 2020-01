Overwatch, patch 1.45, scelta eroi e modalità sperimentale nel nuovo video

Blizzard ha pubblicato un nuovo video aggiornamento sullo sviluppo di Overwatch, in cui il director del gioco, Jeff Kaplan, illustra le novità in arrivo con la patch 1.45, che sarà pubblicata all'inizio di febbraio.



Per comodità, Blizzard ha fornito anche l'elenco degli argomenti trattati: Aggiornamento alla filosofia di bilanciamento

Il team vuole implementare aggiornamenti al bilanciamento più frequenti e aggressivi per cambiare la situazione del meta. Inoltre, visto il potenziale impatto delle modifiche, il team è aperto all'idea di rimuovere eventuali cambiamenti se necessario. Ci sono state molte richieste di aumentare la frequenza dei cambi per mantenere la freschezza del gioco, e questa è la nostra risposta. Nel punto successivo, ecco il primo passo.