Ninja, Twitch gli offrì una grossa somma per rimanere sulla piattaforma

Tyler 'Ninja' Blevins ricevette una grossa offerta da Twitch per rimanere sulla piattaforma, ma la rifiutò perché Facebook Gaming e soprattutto Mixer gli offrirono molto di più. Stando a un nuovo resoconto di Kotaku, Twitch mise sul piatto 15 milioni di dollari per tre anni di esclusiva, ma l'offerta fu ampiamente superata da Microsoft che gli offrì 20 milioni di dollari l'anno per andare in esclusiva su Mixer.



Insomma, Twitch non ha creduto fino in fondo in Ninja, che sembrava aver dato tutta la visibilità possibile alla piattaforma (leggasi pubblicità gratuita). Mixer invece aveva bisogno di nomi per prendersi una fetta più stabile di mercato e questo spiega la faraonica offerta ricevuta dallo streamer.



Per adesso, comunque, l'arrivo di Ninja e di altri streamer di primo piano non sembra aver fatto benissimo al numero di spettatori di Mixer, segno che la piattaforma da cui fanno streaming è fondamentale per determinare il loro successo. Del resto Ninja può tornare comodo a Microsoft, che potrà usarlo per lanciare la sua nuova console, Xbox Series X, con le sue nuove esclusive (un po' come quanto fatto con Gears 5) perché Ninja rimane comunque lo streamer più famoso del mondo.