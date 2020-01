GTA 6, ex-Rockstar Games prova a predire la data d'uscita

Quando uscirà GTA 6? Darion Lowenstein, ex producer di Rockstar San Diego, nonché veterano dell'industria dei videogiochi, pensa di avere la risposta. Parlandone con Jefferies, ha dichiarato che secondo lui il lancio avverrà a Natale 2021, cioè alla fine dell'anno prossimo.



Lowenstein ha voluto anche smentire un'indiscrezione su GTA 6 girata negli scorsi giorni, riguardante la pubblicazione a febbraio 2020 del primo trailer, ossia tra pochi giorni. A suo dire non ci sarà alcun trailer.



Perché la previsione di Lowenstein è interessante? Facile da capire: è un ex-Rockstar, quindi sa come lavora lo studio internamente e quali sono i suoi tempi. Inoltre potrebbe aver mantenuto dei contatti con persone all'interno della compagnia, quindi la sua predizione potrebbe in realtà essere qualcosa di più. Insomma, è molto più affidabile della maggior parte degli insider e degli analisti sulla piazza, nonostante non sia più dentro Rockstar da circa una decina di anni.



Ovviamente è giusto specificare che Lowenstein non ha niente a che fare con GTA 6 e che la sua potrebbe essere semplicemente una supposizione. Quindi, prima di parlare di dare per certa la data d'uscita di GTA 6 aspettiamo Rockstar Games.