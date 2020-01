GTA 6: Rockstar Games ne anticipa l'annuncio parlando di GTA Online?

Continuano le voci di corridoio su GTA 6, con un comunicato ufficiale di Rockstar Games che sembra voler suggerire la possibilità di un annuncio nel corso del 2020 forse per quanto riguarda il nuovo e attesissimo capitolo.



Un comunicato stampa diffuso ieri, 28 gennaio, da Rockstar Games, incentrato sulle novità e i reward inseriti in GTA Online e Red Dead Online, terminava con una frase che è stata interpretata da alcuni come un'indicazione su possibili novità in arrivo riguardanti nuovi progetti, in particolare appunto GTA 6, trattandosi del Gioco con la "g" maiuscola da parte di Rockstar Games.



Il comunicato termina infatti con la frase "Aspettatevi altri grandi aggiornamenti e un po' di sorprese nel corso del nuovo anno". Ovviamente, per quanto riguarda gli aggiornamenti la comunicazione si riferisce a Red Dead Online e GTA Online, le piattaforme multiplayer in continua evoluzione, ma in molti vogliono vederci un possibile indizio su annunci riguardanti addirittura GTA 6.



C'è un intero subReddit dedicato a GTA 6 che sta analizzando la sintassi della frase in questione, con molti convinti che il fatto che la parola "sorprese" sia inserita in una frase a parte, separata da un punto, rappresenti una prova che il vero soggetto in questione sia GTA 6. Chi siamo noi per mettere a freno queste aspettative?