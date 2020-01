Vendite Giappone: Yakuza Like a Dragon primo, Nintendo Switch a quasi 12 milioni

Yakuza: Like a Dragon continua a registrare ottime vendite in Giappone, mantenendosi al primo posto della classifica, mentre Nintendo Switch si avvicina al traguardo dei 12 milioni di unità.



Sebbene sostanzialmente inferiori rispetto al lancio, i numeri macinati da Yakuza: Like a Dragon hanno consentito al titolo SEGA di superare le 300.00 copie vendute.



Per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite parliamo invece di un consolidamento: entrambi i modelli della console vanno forte in Giappone e la loro somma totale si avvicina ai 12 milioni di unità.



Classifica software giapponese dal 20 al 26 gennaio 2020



[PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 01/17/20) - 39,719 (196,712) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 39,217 (622,646) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 37,950 (3,530,308) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco, 01/17/20) - 25,669 (115,206) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) - 12,875 (120,573) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) - 10,827 (1,233,493) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,927 (3,532,729) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,008 (2,746,682) [NSW] Luigi's Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) - 6,065 (584,812) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) - 5,915 (3,301,208)