Yakuza: Like a Dragon, vendite per oltre 300.000 copie al debutto in Giappone

Yakuza: Like a Dragon ha totalizzato vendite per oltre 300.000 copie al debutto in Giappone, per la precisione nel giro di due settimane dal lancio.



Lo ha annunciato durante un livestream lo storico producer della serie, Toshihiro Nagoshi, dicendo che il risultato ottenuto da Yakuza: Like a Dragon è dato dalla somma delle copie fisiche e digitali.



Secondo quanto riportato da Famitsu, peraltro, le vendite digitali hanno inciso quasi per la metà del totale, raggiungendo quota 140.000 unità su 300.000: un segno dei tempi che ormai vediamo sempre più spesso.



Disponibile nei negozi nipponici dal 17 gennaio nella sola versione PS4, Yakuza: Like a Dragon approderà anche in occidente nel corso di quest'anno.