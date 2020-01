Xbox Series X, il prezzo di lancio sarà di 499 dollari? Ecco gli ultimi rumor

Xbox Series X verrà venduta al prezzo di 499 dollari: lo sostengono alcuni nuovi rumor che si aggiungono a quelli che circolavano in precedenza sulla medesima cifra.



La fonte in questo caso è il podcast spagnolo DRM Juegos, che ha parlato appunto di Xbox Series X e del relativo lancio, riferendo che il prezzo di lancio della console Microsoft sarà appunto di 499 dollari.



La cosa interessante è che la stessa cifra è spuntata in relazione a PS5, ma considerando le tante voci che vorrebbero Xbox Series X più potente è possibile che la piattaforma Sony approdi sul mercato a cifre inferiori.



Bisogna inoltre tenere presente che la componentistica delle prossime console non consentirà chissà quali margini di manovra, a meno di non voler vendere inizialmente in perdita, come spesso accaduto in passato.