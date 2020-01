Bleeding Edge, per Ninja Theory lo sviluppo è stato influenzato da Xbox Game Pass

Può Xbox Game Pass influenzare lo sviluppo di un gioco? Bleeding Edge, il nuovo hero shooter di Ninja Theory, ha subito dei cambiamenti una volta che è stato inserito nel servizio ad abbonamento. L'obiettivo egli sviluppatori, infatti, è divenuto quello di accogliere al meglio un diverso tipo di giocatori.



Il Creative director di Ninja Theory Rahni Tucker ha detto a Gamesindustry che lo sviluppo di Bleeding Edge è stato influenzato dal suo arrivo su Xbox Game Pass. Secondo Tucker, infatti, i giocatori che acquistano un gioco e quelli che ci arrivano attraverso un abbonamento sono molto diversi e per questo vanno trattati in maniera differente.



Chi comprerà Bleeding Edge, infatti, probabilmente conoscerà già il gioco. "Si tratta di un genere che conoscono e hanno familiarità con le meccaniche ad obiettivi o con i personaggi divisi in classi," ha detto. A loro, quindi, basterà spiegare le differenze del gioco prima di lasciarli andare online a divertirsi.



Chi viene da Xbox Game Pass, invece, probabilmente si avvicinerà a Bleeding Edge per curiosità. "Potrebbero non conoscere il genere, così come essere all'oscuro dei tasti da utilizzare o non aver mai visto le modalità di gioco. Per questo motivo stiamo provando a concentrarci su questo genere di problematiche, in modo da creare una semplice rampa che consenta a tutti di apprendere le basi e potersi lanciare in battaglia." Una delle idee è quella di realizzare un tutorial con i bot nel quale imparare a giocare prima di affrontare gli avversari umani.