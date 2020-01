Call of Duty: Modern Warfare, l'ultima patch depotenzia MP5 e M4: ecco le novità

Call of Duty: Modern Warfare ha ricevuto una nuova patch che depotenzia MP5 e M4, introducendo anche delle modifiche alla frequenza dei rifornimenti.



L'aggiornamento va a cambiare anche le playlist di Call of Duty: Modern Warfare, sostituendo la modalità Gunfight 3V3 con Gunfight Custom e facendo esordire Deathmatch Domination.



Tornando alle armi, ci sono stati anche dei miglioramenti: l'M13 dispone ora di una portata maggiore e headshot potenziati, mentre la balestra è stata ribilanciata in quanto ritenuta un po' troppo efficace in alcuni frangenti.



Infine sono stati modificati i rifornimenti e in particolare il sistema di spawn che ne regola il rilascio.