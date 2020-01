The Witcher, Geralt di Rivia in Resident Evil 2 grazie a una mod

Geralt di Rivia, il protagonista di The Witcher, può essere utilizzato come personaggio giocabile nella campagna di Resident Evil 2 grazie a una mod.



La notizia arriva a pochi giorni dalla mod che consentiva di giocare nei panni di Ciri, con il modello del personaggio tratto da The Witcher 3: Wild Hunt, anche in questo caso nella campagna di Resident Evil 2.



L'autore è lo stesso, ma nel caso della mod dedicata a Geralt troviamo anche le animazioni facciali, che arricchiscono ulteriormente la resa visiva del gioco. La medesima feature arriverà anche per Ciri in futuro.



Per scaricare la mod di Geralt di Rivia in Resident Evil 2, basta visitare questo sito.