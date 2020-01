GTA Online, fino a 2 milioni di GTA$ giocando nelle prossime due settimane

GTA Online si prepara a distribuire il più grande omaggio di sempre: sarà possibile ottenere fino a 2 milioni di GTA$ semplicemente giocando nelle prossime due settimane.



"Per ringraziare i giocatori di GTA Online di averci aiutato a battere ogni record durante le feste, abbiamo preparato il più grande omaggio di sempre", recita l'annuncio sul sito ufficiale del gioco di Rockstar Games.



"Gioca questa settimana tra il 30 gennaio e il 5 febbraio per ottenere 1.000.000 di GTA$ e torna la prossima settimana, tra il 6 febbraio e il 12 febbraio, per ottenere un altro milione di GTA$."



"Il denaro bonus verrà depositato sul tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore. Gioca entrambe le settimane per ottenere un totale di 2.000.000 di GTA$!"