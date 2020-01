Fortnite: la modalità Rissa NFL è ora disponibile

Il Super Bowl 2020 sta per cominciare con la sua nuova stagione, e quindi in questi giorni gli sviluppatori di Epic Games e Fortnite Capitolo 2 sono pronti ad accogliere i contenuti a tema che potreste aspettarvi: nel momento in cui scriviamo, è disponibile la modalità Rissa NFL.

La Modalità Rissa NFL, già proposta lo scorso anno su Fortnite Battaglia Reale, non è altro che una Rissa a Squadre (modalità a tempo limitato) dove tutti i giocatori vengono organizzati in due squadre da 20, e ogni squadra indossa una Skin a tema football americano. L'occasione è perfetta per mostrare a tutti i giocatori le nuove Skin del Super Bowl 2020, che a questo punto è probabile debuttino nel negozio di Epic Games tra la notte del 30 gennaio 2020 e quella del 31 gennaio 2020, per poi rimanervi per tutto il weekend.

Dato che le nuove sfide a tempo straordinario sono appena state pubblicate da Epic Games, conviene cogliere la palla al balzo e completarle in Rissa NFL, così da completarle più facilmente.

