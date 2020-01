Fortnite: Zipline rimosse da Epic Games, ecco quando torneranno

Non c'è pace per le Zipline di Fortnite Capitolo 2. Erano state disattivate già una volta durante la scorsa Stagione X, e nel momento in cui scriviamo sono nuovamente non disponibili. Il lato positivo della faccenda è che probabilmente torneranno presto: ecco cosa sta succedendo.

Epic Games nelle ultime ore ha disattivato ancora una volta le Zipline di Fortnite Capitolo 2, nella modalità di gioco Battaglia Reale. A quanto pare causavano alcuni problemi ai giocatori, impedendo il corretto funzionamento delle partite: disattivarle è stata la decisione più rapida e indolore che gli sviluppatori potessero prendere. Ad ogni modo la situazione dovrebbe sbloccarsi al più presto: verranno reintrodotte con l'Aggiornamento 11.50, che attualmente è però sprovvisto di una data di lancio.

Non è da escludere che Epic Games decida di pubblicare l'Aggiornamento 11.50 di Fortnite Capitolo 2 la prossima settimana; potrebbe però arrivare nei prossimi giorni un piccolo update secondario per correggere alcuni problemi del gioco con un po' di anticipo. Vi terremo aggiornati.