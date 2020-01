Nioh 2, Sony annuncia un nuovo trailer: ecco quando verrà pubblicato

Nioh 2 sarà protagonista di un nuovo trailer in arrivo domani, 23 gennaio 2020: lo ha annunciato Sony con un post pubblicato su Twitter.



Accompagnato dal testo "La guerra non finisce mai", il tweet apre la strada a un video che probabilmente ci introdurrà alla storia di Nioh 2 e ai suoi personaggi chiave in vista del lancio del gioco, fissato al 13 marzo.



Impostato come un prequel del capitolo originale, il nuovo action RPG di Team Ninja ci metterà al comando di un guerriero metà uomo e metà Oni, in grado dunque di trasformarsi in demone all'occorrenza.



La filosofia alla base dell'esperienza resterà quella dei soulslike, con combattimenti di grande spessore e un grado di sfida non indifferente, che implica svariati game over.