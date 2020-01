Tencent vuole acquistare lo studio di Dune, Conan Exiles e Anarchy Online

Tencent ha fatto un'offerta per acquistare lo studio svedese Funcom, responsabile di giochi quali Dune, Conan Exiles e Anarchy Online.



Attraverso un comunicato ufficiale Funcom, studio svedese responsabile di Conan Exiles e Anarchy Online, ha fatto sapere che Tencent è intenzionata ad acquistare il 100% dello studio. Il colosso cinese dell'intrattenimento, infatti, detiene già il 29% della società. Con questa acquisizione Tencent otterrebbe i diritti del prossimo MMO di Dune in produzione presso Funcom e affiancherebbe questa licenza alle altre in suo possesso come League of Legends, PUBG e Clash Royale.



Nella mattinata si sono rincorse delle voci che sostenevano Tencent sarebbe interessata ad acquistare Ubisoft, dopo aver investito in Platinum Games. In qualunque caso il colosso cinese ha promesso di non interferire sui lavori di Funcom, che continuerà a supportare Conan Exiles, Secret World Legends, Age of Conan e Anarchy Online.